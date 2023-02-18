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МИД РФ ответит на решение Нидерландов по высылке дипломатов

Игнат Далакян
22:27 18.02.2023
Ранее в Нидерландах решили ограничить число российских дипломатов.
МИД РФ ответит на решение Нидерландов по высылке дипломатов
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», - цитирует РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Нидерландах приняли решение ограничить количество дипломатов России. Предлогом такого действия стало то, что Москва якобы присылает шпионов под видом дипломатов.

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