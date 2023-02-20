Врач-терапевт Лапа сравнила течение болезни Костомарова и Началовой

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Помочь фигуристу Роману Костомарову в сложившейся ситуации практически невозможно. Вероятность того, что он начнет дышать самостоятельно, крайне мала, заявила «Звезде» врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

«Только поддерживать, ничего больше в этой ситуации сделать нельзя. Это я говорю из своей практики. Вспоминаю Юлю Началову, других пациентов. Если начался отек мозга... Я не знаю, к чему он там подключен, но это условная поддержка. Задышать ему будет тяжело. Ждут несколько дней обычно и отключают», - рассказала Лапа.

По ее мнению, такие осложнения, как у фигуриста, обычно нарастают. Состояние ухудшается по мере того, как иммунитет сдается под натиском вирусов и инфекций.

«Если сепсис там, то это инфекция и отек будет развиваться. Начнутся когнитивные нарушения, все что угодно может быть. Иммунитет позволял ему двигаться, он продолжал кататься, выступать, всегда с улыбкой. Это очень тяжело... Тут либо сильная вирусная атака была и препараты могли не помочь, либо у него могла быть аллергия и препараты дали отрицательный результат», - заключила врач-терапевт.

Ранее мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин назвал тяжелейшими осложнения у Романа Костомарова. По его мнению, можно уже не уповать на официальную медицину. По последним данным, у Романа Костомарова поражена четверть головного мозга, развивается отек, образовалась гематома, обнаружено кровотечение. Состояние спортсмена остается крайне тяжелым.