Медаль «Золотая Звезда» передал родственникам героя командующий Северным флотом Моисеев

В день своей гибели Моисеев дал отпор врагу, превосходящему по силе, предотвратив прорыв обороны на своем участке.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Героя спецоперации старшего прапорщика Дениса Васильченко посмертно наградили высшей государственной наградой - медалью «Золотая Звезда». Ее передал семье командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Васильченко отправился на передовую в числе первых. Летом прошлого года в Харьковской области, возглавляя подразделение разведки, он обнаружил и ликвидировал группу диверсантов из шести иностранных наемников.

Осенью того же года дал отпор врагу, превосходящему по силе, предотвратив прорыв обороны на своем участке. Во время одного из таких боев за Херсонскую область Васильченко был смертельно ранен. На церемонии вручения награды были его вдова и двое сыновей.

А министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны высшим офицерам Вооруженных сил России.

Ранее командир Т-90М «Прорыв» рассказал «Звезде», как защищает танк от ракет с помощью одной кнопки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов