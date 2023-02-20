Шойгу вручил погоны высшим офицерам Вооруженных сил России

Торжественная церемония состоялась в Национльном центре управления обороной России в Москве.

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны высшим офицерам ВС РФ в Национальном центре управления обороной России в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий еще нескольким высшим и старшим офицерам», - говорится в сообщении.

Шойгу поздравил получивших погоны, а также поблагодарил их за образцовое выполнение задач. Также министр обороны пожелал военнослужащим дальнейших успехов.

В МО РФ уточнили, что президентский указ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову, Мурадову и ряду других высших и старших офицеров опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее в Минобороны России заявили об освобождении Парасковиевки на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов