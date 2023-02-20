Командир Т-90М «Прорыв» рассказал, как защищает танк от ракет с помощью двух кнопок

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Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Бетон рассказал «Звезде» о защите боевой машины от вражеских ракет. По его словам, нажатия двух кнопок достаточно, чтобы блокировать наведение противника.

«Как только по мне будет совершаться наведение, то есть замер дальности инфракрасным лучом, у меня в шлемофоне раздастся голос, который скажет - по вам наведение. Я нажму одну кнопку и башня перебросится в ту сторону, откуда идет наведение. Я нажму другую кнопку и будет пуск завесы», - объяснил он.

Ранее оператор-наводчик «Прорыва» рассказал, что дальность прицела модернизированного танка позволяет увидеть в него даже мышь с расстояния в два километра.