Министр обороны ФРГ заявил, что у бундесвера нет самолетов, которые запрашивает Киев

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Бундесвер не располагает теми типами боевых самолетов, которые нужны Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции в Мюнстере.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не к Германии», - сказал он (цитата по ТАСС).

Украинская сторона неоднократно просила западных партнеров передать Киеву современные истребители. Президент США Джо Байден и европейские лидеры пока не готовы пойти навстречу, однако вопрос поставки боевых самолетов постоянно обсуждается.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января официально подтвердил, что Германия намерена отправить Украине 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешил другим государствам реэкспорт танков. К танковой коалиции присоединятся Польша, Канада и ряд европейских стран. США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы ПВО Patriot. Также европейские союзники ведут работу по обеспечению Киева системами ПВО и снабжению Украины боеприпасами.

Сегодня в Киев с тайным визитом прибыл президент США Джо Байден. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он объявил о выделении еще 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие и радары воздушного наблюдения. Байден также заявил, что в общей сложности США и страны-партнеры передадут Киеву около 700 танков, тысячи бронированных машин, 1 000 артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов.