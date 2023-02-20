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Старшеклассникам из приграничных областей могут выдать аттестат без сдачи ЕГЭ

Ян Брацкий
15:34 20.02.2023
С осени прошлого года ученики ряда областей переведены на дистант из-за участившихся обстрелов украинских националистов.
Старшеклассникам из приграничных областей могут выдать аттестат без сдачи ЕГЭ
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Выпускники школ в Белгородской, Курской и Брянской областях могут получить аттестат по итогам текущих оценок, без сдачи экзаменов. Такую возможность рассматривают в Рособрнадзоре, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы <...> организовать максимально безопасную сдачу экзаменов. Обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации», - сказал он в беседе с ТАСС.

Школьники ряда областей с осени прошлого года переведены на дистанционный режим обучения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских националистов.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ рассматривает возможность отмены ЕГЭ для старшеклассников в Запорожской и Херсонский областях из-за перерыва в учебе. В настоящий момент ведется работа по устранению языкового барьера, так как обучение происходило на украинском языке. Между тем в марте этого года для учеников старших классов будет готов новый учебник истории, в котором есть раздел о специальной военной операции. Об этом месяц назад заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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