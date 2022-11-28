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Старшеклассников Запорожской и Херсонской областей могут избавить от сдачи ЕГЭ

Максим Крюков
17:07 28.11.2022
По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, несмотря на отмену экзамена, пробелы с образованием придется возмещать.
Старшеклассников Запорожской и Херсонской областей могут избавить от сдачи ЕГЭ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Министерство просвещения РФ рассматривает возможность отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учеников старших классов Запорожской и Херсонский областей из-за перерыва в учебном процессе. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова во время открытия семейного многофункционального центра в Волгограде.

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придется возмещать», - передает ее слова «Интерфакс».

Как отметила Кузнецова, в настоящий момент необходимо как можно скорее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество, в том числе помочь подросткам в решении языкового барьера, так как их обучение в школе проходило на украинском языке.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о планах по ЕГЭ для новых регионов России. По его словам, переводить экзамен на украинский язык не будут. Чтобы выпускники смогли сдавать ЕГЭ на русском языке, переход к новой системе будет плавным и продлится пять лет.

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