Кравцов сообщил, что в марте будет готов новый учебник истории с разделом о спецоперации

По словам министра, в новом учебнике будут описаны причины и задачи специальной военной операции.

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Уже в марте этого года для учеников старших классов будет готов новый учебник истории, в котором будет раздел о специальной военной операции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос педагога из Подмосковья, победителя конкурса «Учитель года России - 2022» Дмитрия Лутовинова.

Выступление главы ведомства в Московском государственном областном университете было приурочено ко Дню студенчества, который отмечается в России 25 января.

«У нас этот раздел уже в программе есть, с целями и задачами [СВО]. Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю Российской Федерации, где подробно будут описаны и причины, и задачи. Учебник будет готов уже в марте для старших классов», - передает слова Кравцова телеканал «360».

Кроме того, глава Минпросвещения выразил надежду на то, что уже в следующем году школьники смогут воспользоваться учебником, а учителя пройдут повышение квалификации.

Ранее Сергей Кравцов анонсировал включение подвигов героев специальной военной операции в школьные учебники по истории. Он заявил, что в настоящее время данная тема активно поднимается, в том числе на уроках «Разговоры о важном».