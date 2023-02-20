Республиканцы из конгресса США призвали Байдена отправить Украине истребители

В конгрессе считают, что затягивания решения по истребителям «играет на руку» России.

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Республиканцы из Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена передать Украине запрашиваемые ей истребители F-16. Такое заявление глава комитета по иностранным делам Майк Маккол и председатель комитета по разведке Майк Тернер сделали в интервью CNN.

По мнению Маккола, затягивание администрацией президента решения по истребителям «играет на руку» России и позволяет нарастать «антиукраинским» настроениям в США. На вопрос о том, рассматривают ли власти отправку на Украину истребителей F-16, Маккол ответил: «Я надеюсь на это».

Тернер, комментируя недавнюю резолюцию республиканцев об «усталости от Украины», заметил, что в Палате представителей есть «горстка» противников военной помощи, как в Республиканской, так и в Демократической партии. При этом, отметил он, продолжения поддержки Киева, вероятно, хотят около 400 конгрессменов из 435.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что Украина может получить современные истребители только после окончания боевых действий. В то же время союзники Киева могут принять такое решение «в какой-то момент», если будут соответствующие причины, пояснил глава ведомства Бен Уоллес.