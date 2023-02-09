В конгресс США внесли резолюцию об остановке помощи Украине

Авторы резолюции считают, что помощь истощает запасы США и ведет к увеличению жертв конфликта.

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Группа американских конгрессменов внесла резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине. Проект документа под названием «Резолюция об усталости от Украины» опубликовал один из авторов, республиканец Мэтт Гетц.

Всего подписи под резолюцией поставили 11 конгрессменов.

В документе содержится требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине», а также призыв ко всем сторонам перейти к мирному урегулированию, сообщает РИА Новости.

Авторы перечисляют в документе пакеты военной помощи, которую выделил Вашингтон Киеву, и приводят заявления представителей Пентагона о том, что эти поставки привели к «значительному истощению» арсеналов Штатов и ослабили их военный потенциал. США также «непреднамеренно» способствуют увеличению жертв конфликта, когда помогают Киеву, подчеркивают конгрессмены.

В документе также отмечается, что Америка находится «в состоянии управляемого упадка» и не может позволить себе тратить деньги на зарубежные конфликты.

«Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине», - отмечают конгрессмены.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мир на Украине наступит, как только Запад перестанет вооружать Киев.