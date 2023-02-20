Из-за приезда иностранных делегаций перекрыли центр Киева

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В понедельник в центре Киева перекрыли часть улиц. Из-за этого в городе возникли огромные автомобильные пробки. Ограничения движения могут быть связаны с приездом в город иностранных делегаций, сообщают украинские средства массовой информации.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Киев перекрыт из-за директора МВФ Кристалины Георгиевой. А по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, в столицу также прибыла израильская парламентская делегация.

Ранее Politico сообщило, что американский президент Джо Байден сегодня может тайно посетить Украину. Однако официального подтверждения о якобы запланированном визите лидера США на данный момент нет.

Напомним, недавно Киев посетил президент Финляндии Саули Ниинисте. Там он встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.