Воздушная тревога объявлена на Украине, где сегодня ждут важных партнеров

Украинские СМИ сообщили ранее о перекрытии центра столицы и гигантских пробках.

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Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, где сегодня ждут иностранных гостей.

Между тем в ряде украинских СМИ сообщают, что президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев. Как утверждал замглавы украинского МИД Андрей Мельник, власти страны ожидают приезда в столицу западных партнеров, но не уточнил, чей именно приезд планируется.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильская парламентская делегация прибыла на поезде в Киев.

В понедельник в центре Киева перекрыли улицы. Из-за этого в городе возникли огромные автомобильные пробки.

Позже издание «Украина Сейчас» опубликовало видео, в котором президент США идет рядом с украинским коллегой Владимиром Зеленским по Михайловской площади в Киеве.