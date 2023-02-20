Замглавы МИД Украины заявил, что в Киеве готовят сюрприз с приездом иностранных партнеров

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Сегодня в Киеве ожидают приезда важных гостей, которые являются партнерами Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник, комментируя информацию о том, что в городе перекрыли ключевые магистрали.

«В Киеве готовят сюрприз», - заявил дипломат.

О ком конкретно идет речь, Мельник не уточнил. Он лишь отметил, что в Киеве почувствуют и увидят поддержку не только на словах.

Напомним, сегодня в Киеве перекрыли часть улиц. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ограничения введены из-за директора МВФ Кристалины Георгиевой. А по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, в город прибыла израильская парламентская делегация.