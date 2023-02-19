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Битва за Артемовск: как российские штурмовики спасали мирных жителей от огня националистов

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
20:40 19.02.2023
По словам очевидцев, несмотря на то, что ситуация тяжелая, а укробоевики своих позиций не оставляют, из госорганов Артемовска начали вывозить архивы и документы, что косвенно может подтверждать тот факт, что, как и в Соледаре, наемники и украинские офицеры из города начинают бежать, бросая на позициях призывников из теробороны. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские войска продолжают окружать Артемовск. На неделе под контроль наших штурмовиков перешел поселок Красная Гора. Националисты упорно сопротивляются - каждый сданный населенный пункт вблизи Артемовска усложняет оборону города. Поэтому в бою даже за этот небольшой поселок погибли около сотни националистов - оборону удалось взломать, несмотря на все попытки противника здесь удержаться. Наши бойцы теперь контролируют все стратегические высоты вокруг Артемовска - а значит артиллерия будет еще эффективнее подавлять огневые точки и вести контрбатарейную борьбу.

Буквально накануне российские войска развили успех на этом же направлении - им удалось освободить село Парасковиевку. Теперь наши бойцы могут продолжать окружение Артемовска с севера, все сильнее стягивая петлю вокруг города.  В самой Парасковеевке продолжается зачистка - там есть разветвленная сеть подземных тоннелей, шахта Рудника имени Володарского, где ранее находились склады с оружием и боеприпасами. Сейчас оставшиеся украинские военнослужащие используют эти подземелья как укрытия.

Киевский режим уже окончательно потерял веру в то, что город можно удержать - об этом свидетельствуют кадры, на которых украинские волонтеры помогают грузить в автобус документы местной администрации, для того, чтобы вывезти их. При этом жалуются, что для этой работы их осталось слишком мало.

И если спасти документы кто-то дал команду, то мирных жителей, которые до сих пор находятся в Артемовске, радикалы не эвакуируют умышленно. Прикрываются ими, как живым щитом. Не будет там мирных людей - и российская артиллерия просто сравняет укрепрайоны неонацистов с землей. На неделе киевский режим вдруг вспомнил о гражданских - но сделал это так, что лучше бы не вспоминал.

«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться. Если вы остаетесь в городе, то мешаете нормально работать в городе нашим силам. Призываю вас немедленно эвакуироваться», - написала в соцсетях вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По информации Верещук, в городе остались около шести тысяч мирных жителей. Вопрос, почему киевский режим вовремя их не эвакуировал, остается открытым. Из освобожденных пригородов Артемовска под обстрелами русские солдаты эвакуируют в безопасные места целые семьи.

Несколько дней местная жительница Марина с ребенком и мужем укрывались в подвале своего дома без воды, тепла и электричества, пока шли бои за их небольшой поселок на окраине Артемовска. Украинские солдаты здесь применили свою излюбленную тактику - прикрывались мирными жителями.

«Они прибегали и стреляли от подвала, чтобы ответка туда прилетела. Непосредственно в мой подвал, где я сидела с семьей и детьми, был прямой прилет... Я хочу, чтобы люди знали и не кричали "героям слава". Там нет героев, там есть преступники, которые приехали воевать с нами и нашими домами», - рассказала Марина.

Мужа Марины едва не расстреляли украинские солдаты, когда тот отказался пускать их к себе домой.

«Первым делом они заняли все жилые дома, где оставались люди.  Пустые дома их не интересовали. Когда мой муж сказал, что здесь ребенок, я вас не пущу - ответка будет лететь по нам и убьет детей - они сказали тут людей нема, тут остались твари. Если вы думаете, что вы останетесь живым, так вы оптимист», - рассказал Марина.

В пункт временного размещения в одном из тыловых районов ДНР беженцы из Артемовска прибывают ежедневно. И у каждого своя шокирующая история.

«Все сгорело. Жену я вытянул из горящего дома. Дом горит, шифер стреляет. Все погорело. С шахты Володарского - там пятиэтажное здание и оттуда снайперы украинские били даже мирных жителей», - рассказал Валерий.

Многие из беженцев навсегда запомнили имена и позывные своих спасителей - российских штурмовиков, которые героически проводили эвакуацию мирного населения.

«Мы бежали, у нас было по колено кирпича и шифера. Ребята несли моего семилетнего ребенка в бронежилете. Мы бежали так, что просто невозможно. Потому что они нас выводили из-под обстрела. А за два часа до этого пришли ВСУ и подожгли вокруг нас все», - рассказал Марина.

Еще одна горячая точка этой недели - также на Донецком направлении. Российские войска продолжают штурм Марьинки. Каждый дом здесь - крепость, и выбивать националистов - крайне непростая задача. Для боевиков город превратился в одну большую мясорубку, которая перемалывает их наиболее боеспособные подразделения. О масштабах потерь говорит то, что радикалы превращают дома в импровизированные морги - один из таких нашим бойцам на неделе удалось захватить. Только в одно подвале обнаружили около 50 тел.

Непрерывную огневую поддержку, расчищая путь нашим штурмовикам с дальних подступов, оказывает артиллерия. Бьет так интенсивно, чтобы враг не мог поднять головы. Самоходная гаубица «Мста-С» стреляет осколочно-фугасными снарядами, чтобы добиться наибольшей площади поражения.  

Расчет ведет огонь по плановым целям, которые заранее сообщила разведка - это опорный пункт противника, но основная задача у самоходных гаубиц на этом направлении - контрбатарейная борьба.

«Три километра вперед и там уже будет враг. Первые минометные орудия, пехота. Для такой машины это очень опасно. Здесь нужен максимальный опыт, собранность. Потому что малейшая промашка, затерялся, задумался, где-то что-то забыл нажать - может стоить жизни целому расчету», - рассказал «Полководец», командир САУ «Мста-С».

Сразу после стрельбы вслед за гаубицей покидаем небезопасное место в кузове армейского грузовика. Уже в тылу командир боевой машины обращается к нам с неожиданной просьбой - передать привет маме и поблагодарить тех, кто поддерживает и верит в наши войска.  

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