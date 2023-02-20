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Британский репортер рассказал об обстановке в бункере Зеленского

Сергей Лебедев
08:06 20.02.2023
Внутри убежища украинского президента царит непроглядная темнота.
Британский репортер рассказал об обстановке в бункере Зеленского
© Фото: IMAGO. PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE, GlobalLookPress
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Журналист газеты The Times побывал в бункере украинского президента Владимира Зеленского в Киеве и рассказал об обстановке на объекте. По словам британского корреспондента, внутри убежища царит непроглядная темнота, так как запрещено включать свет. Также там дежурят военные, которые спрашивают у приходящих пароли, меняющиеся каждый день.

«Зачастую это бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести», - говорится в статье.

Сам бункер, по словам корреспондента, представляет собой бетонный офисный блок. Он окружен стальным кольцом. Контрольно-пропускные пункты с охраной стоят на каждой улице у комплекса. Доступ к убежищу предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт

Журналист уверяет, что Зеленский провел в убежище почти два месяца после начала специальной операции. За последний месяц он воспользовался бункером всего раз.

Напомним, недавно боевик украинской 72-й отдельной механизированной бригады, сдавшийся в плен под селом Никольское, обратился к другим националистам. По его словам, сложить оружие - это единственная возможность остаться в живых.

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