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Российские военные раздали 46 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Максим Крюков
22:30 11.02.2023
В ЦПВС отметили, что наши военнослужащие продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.
Российские военные раздали 46 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
© Фото: Минобороны России
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Российские военные раздали почти 46 тонн гуманитарной помощи пострадавшим после сильного землетрясения в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 45,9 тонны гуманитарной помощи», - сказал он.

Отмечается, что нуждающиеся в помощи могут получить продуктовые наборы и предметы первой необходимости. В ЦПВС подчеркнули, что российские военнослужащие продолжают оказывать содействие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.

Ранее в Министерстве здравоохранения Сирии сообщили, что число погибших в результате землетрясения в республике выросло до 1408 человек. При этом количество раненых составляет 2341 человек.

Также стало известно, что президент страны Башар Асад поблагодарил специалистов МЧС России, помогающих ликвидировать последствия подземных толчков в САР. Сирийский лидер выразил восхищение работой российских специалистов, которые в круглосуточном режиме разбирают завалы, борясь за жизни граждан ближневосточного государства.

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