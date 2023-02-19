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Китай потребовал от США устранить вред, нанесенный отношениям двух стран из-за аэростата

Вероника Волосунова
06:56 19.02.2023
Злоупотребление силой со стороны США нанесло вред двусторонним отношениям.
Китай потребовал от США устранить вред, нанесенный отношениям двух стран из-за аэростата
© Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th Keystone Press Agency Globallookpress
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Пекин считает, что Вашингтону следует произвести оценку вреда, нанесенного отношениям двух стран из-за ситуации с аэростатом, а затем устранить все негативные последствия. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время изложения позиции Китая по поводу случая с аэростатом.

«Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая по так называемой ситуации с аэростатом, потребовал от американской стороны изменить свой курс, а также трезво оценить и устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой», - следует из сообщения на сайте ведомства.

Напомним, 3 февраля власти США обнаружили, как неопознанный летательный объект пересек границу воздушного пространства страны. Спустя время появилась информация, что он принадлежит Китаю и выполняет разведывательную функцию. На следующий день аэростат был сбит. Это решение сравнили с «выстрелом комара из пушки». Президент США заявил, что ситуация с аэростатом не повлияла на отношения с КНР. При этом Минторг Соединенных штатов ввел санкции против шести компаний КНР.

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