Минторг США ввел санкции против шести компаний КНР из-за инцидента с аэростатом

Минторг США ввел санкции против шести китайских юрлиц, которых считает связанными с аэрокосмической отраслью и производством аэростатов, после инцидента с воздушным шаром.

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Министерство торговли США ограничило деятельность шести юридических лиц, которые могут быть связаны с аэрокосмической отраслью Китая. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального реестра страны.

«Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны», - говорится в публикации.

По мнению ведомства, эти компании участвуют в модернизации аэрокосмических программ Китая. В том числе они занимаются производством аэростатов и дирижаблей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в настоящий момент США не располагают подтверждениями того, что сбитый в пятницу над Аляской летательный аппарат выполнял разведывательные функции.