Посол Сирии назвал Москву центром гуманизма всего мира за помощь пострадавшим от землетрясения районам

Жители пострадавших от землетрясения районов Сирии возмущены, что Турцию в аналогичной ситуации поддерживает весь мир, а им на помощь пришла только Россия.

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Число жертв землетрясения в Турции превысило 31 с половиной тысячу человек. Прошла уже неделя с момента трагедии, но под завалами спасатели все еще находят живых людей. Масштабы разрушений так велики, что один из городов провинции Газиантеп власти решили полностью снести. Помощь Турции оказывают десятки государств, включая даже таких давних оппонентов, как Греция и Армения.

В Сирии от этого же землетрясения - по последним данным - погибли восемь с половиной тысяч человек. Но катастрофу в этой стране международное сообщество словно не замечает, и сейчас ей помогает только Россия. Почему беда одна, а отношение такое разное, разбирался корреспондент Константин Исаев.

С первых дней, после известий о сокрушительных землетрясениях в посольстве Сирийской Арабской Республики в Москве не прекращается работа. Помощь оказывают государство, организации, - и обычные люди.

«Душа болит. Не могу смотреть когда людям плохо.

– А с Сирией вас что-нибудь связывает?

– Ничего. Мы все люди, все "человеки" в одном мире. Нужно помогать», - говорит волонтер Юлия.

Как рассказывает наш корреспондент, сейчас внутренний двор посольства Сирии напоминает большой склад или перевалочный пункт. Здесь скопилось уже несколько тонн гуманитарного груза, причем несут его сюда не только жители Москвы и Подмосковья.

«Вот этот пакет с верхней одеждой, например, из Твери, и среди этих множества коробок и пакетов наверняка вещи из самых разных регионов нашей страны. И люди продолжают идти нескончаемым потоком, несут все необходимое для помощи пострадавшим от землетрясения в САР», - передает журналист.

Среди нескольких десятков волонтеров собрался настоящий интернационал. Истории почти у всех схожие: принесли вещи и остались помогать. Георгий - грузин, родом из Зугдиди, учится в Москве на врача.

«На Земле не должно быть на нации и помощь только из того, что кто-то твоей национальности. Помощь должна исходить от души к душе, от человека к человеку, и не важно где это будет. Если есть возможность – я считаю нужно помогать», - подчеркнул волонтер Георгий Букия.

А вот Басма - аспирант Российского университета дружбы народов. Родом из Латтакии, землетрясением частично разрушило дом ее родителей. С первых дней трудится здесь, на отправке гуманитарного груза. Не перестает удивляться масштабу помощи.

«Я думала, что помочь, но когда я была здесь, я так смотрела, что есть много-много, и так я знала, что русские очень хотят помогать моей стране, и поэтому я очень благодарю Россию», - рассказала волонтер Басма Жума.

С первых толчков кошмарного землетрясения в Малой Азии с первых полос газет мира не сходит Турция. А вот Сирию, которая тоже сильно пострадала - будто и не замечают. Первые несколько суток, - самых важных в ликвидации последствий катастрофы, - фактически, только Россия и ряд арабских стран пытались предотвратить там гуманитарный кризис. Запад наложивший на арабскую республику санкции, - имел формальные основания не помогать - и медлил.

«Хочу выразить благодарность правительству и народу России за их сочувствие, которое безгранично. Сейчас посольство превратилось в настоящий цех, чтобы принять всю эту помощь. Москва сейчас - центр гуманизма всего мира, в то время как Запад навязывает нам несправедливый санкционный режим. В этом и разница между гуманизмом России и бесчеловечностью Запада», - заявил посол Сирии в России Башар Джафари.

Наша страна использовала все дипломатическое влияние, - в итоге по просьбе из Москвы, Сирии начал помогать даже находящийся в состоянии войны с арабской республикой Израиль. Чего не скажешь о западных странах. Единственный наземный гуманитарный коридор для доставки помощи на севере Сирии пострадал от подземных толчков.

«У нас есть опытный персонал. Проблема с оборудованием, которое является результатом несправедливой блокады Сирии и несправедливых санкций против Сирии. Часть нашего неисправного оборудования затруднила спасательные работы. Пациентам с травмами костей требовалась компьютерная томография или эндоскопия. Это все неисправно. Есть качественные лекарства, но блокада не позволила им попасть в Сирию», - рассказал директор Национальной больницы Джабле, доктор Доктор Мухаммад Кусай Халил.

Ситуация усугубилась непогодой: обильные дожди и мокрый снег, холод, - осложнили работу спасателей, организацию временных лагерей и доставку необходимой помощи. На сегодняшний день речь идёт по разным данным о не менее чем 4,5 тысячах погибших, более 5 миллионов сирийцев остались без крова.

«Кто нам помогает? В Турции получают все. Они построили специальный воздушный мост, чтобы доставить помощь со всего мира. Но никто не придет нам на помощь», - сокрушается Салим.

Отец этого мальчика найден мертвым под завалами.

Ситуация по отмене санкций для оказания гуманитарной помощи народу Сирии начала меняться только недавно. Прозвучало заявление от ООН, до сих пор дистанцировавшейся от трагедии.

«Мы пытаемся мобилизовать любую поддержку. Мы мобилизуем финансирование и пытаемся всем рассказать, отложите политику. Настало время объединиться ради общих усилий по поддержке сирийского народа», - заявил специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

А в посольстве Сирии в Москве уже неделю продолжается сбор помощи. Любой желающий может передать вещи, лекарства или продукты ежедневно с 9:00 до 18:00. Первые несколько тонн собранной волонтерами помощи уже доставлены в пострадавшие от землетрясения провинции Сирии.