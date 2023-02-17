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Число погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 40 тысячам

Ирина Елагина
22:35 17.02.2023
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Число погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 40 тысячам
© Фото: Serdar Ozsoy Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обнародовал новые данные о количество погибших в результате трагедии, вызванной страшным землетрясением в Кахраманмараше. В списке жертв катастрофы уже 39 672 человека.

Как сообщает Interfax, спасательные службы по-прежнему ведут поиск людей среди завалов, операция все еще носит поисково-спасательный характер, так как до сих пор фиксируются случаи чудесного спасения пострадавших, проведших в руинах более 10 суток.

Накануне сообщалось об увеличении количества погибших во время землетрясения в Турции до 38 044 человек.

Напомним, что Турция оказалась в эпицентре землетрясения разрушительной силы 6 февраля. В пострадавших районах уничтожено более 84 000 зданий. Власти Турции уже заявили, что разрушенный землетрясением город Нурдагы будет снесен и отстроен заново.

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