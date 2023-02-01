В Иране пообещали не оставлять без ответа атаку дронов в Исфахане

Иранский чиновник ответил на вопрос о реакции Ирана на заявление Подоляка о возможной причастности Киева к произошедшему.

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Тегеран не оставит без ответа атаку беспилотников на объект Минобороны страны в Исфахане. Об этом заявил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

«Атака на Исфахан не останется без ответа», - цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, какова будет реакция Ирана на недавнее высказывание советника президента Украины Михаила Подоляка. Подоляк на днях опубликовал в Twitter запись, в которой призвал ударить по иранским заводам по производству дронов. Текст публикации может намекать на причастность Киева к произошедшему в Исфахане.

Также иранский чиновник добавил, что более откровенных выпадов в отношении Ирана Украина не может себе позволить, так как осознает последствия.

«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим», - подчеркнул он.

По словам Мешкини, Иран осознает, что Киев занимает созвучную с Западом позицию. Тегеран же не планирует вставать на сторону Запада, если его втянут в конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что в Иране установили производителя атаковавших объект в Исфахане беспилотников. Однако конкретное название компании пока остается тайной.