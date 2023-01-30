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Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за слов советника Зеленского

Анастасия Бобылева
14:07 30.01.2023
Ранее Подоляк опубликовал в Twitter запись, в которой призвал ударить по иранским заводам по производству дронов.
Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за слов советника Зеленского
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress
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Временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Это произошло после публикации советника президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

Текст публикации может намекать на причастность Киева к недавней атаке дронов в Исфахане. Подоляк призвал ударить по иранским заводам, производящим беспилотники. Он также заявил, что Тегеран якобы планирует увеличить поставки ракет и БПЛА Москве.

«В продолжение заявления главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины», - цитирует сообщение МИД Ирана RT.

Сама атака случилась 28 января. На военном заводе Минобороны Ирана произошел взрыв. Зданию был нанесен значительный ущерб. По некоторым сообщениям, к атаке могли быть причастны США, однако Пентагон утверждает, что за нападением стоит армия Израиля.

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