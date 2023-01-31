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В Иране установили производителя атаковавших объект в Исфахане беспилотников

Елизавета Потейчук
18:09 31.01.2023
Конкретное название компании-производителя при этом не называется.
В Иране установили производителя атаковавших объект в Исфахане беспилотников
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Производитель дронов, с помощью которых был атакован объект в городе Исфахан, установлен силами безопасности страны. Об этом информирует агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики. При этом конкретное название компании-производителя не уточняется.

«Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель», - сообщает агентство.

О мощном взрыве на объекте в городе Исфахан стало известно 29 января. Было отмечено, что мини-беспилотники атаковали склад боеприпасов. Один из беспилотников был уничтожен системой ПВО, двое других перехвачены военными и взорваны. Сразу после атаки в арабских СМИ высказывались версии о причастности ВВС США к удару.

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