Al-Hadath: в провинции Дейр-эз-Зор нанесены удары по двум военным базам США

На одной из них вспыхнул пожар после ракетного обстрела. Предположительно, снаряды попали в вертолетную площадку на базе «Аль-Омар».

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Американские военные базы в Сирийской Арабской Республике подверглись обстрелу. Вспыхнул пожар после попадания снаряда в вертолетную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом.

Приводится информация, что ударам подверглись военные базы в районе газового месторождения «Конико» и нефтяного месторождения «Аль-Омар» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath. Отмечается, что пострадавшая сторона не подтвердила данное происшествие.

«Ракеты поразили жизненно важные объекты на двух базах. Некоторые из них поразили вертолетную площадку на базе "Аль-Омар". Пока нет информации о человеческих потерях», - сообщает арабское СМИ.

Вместе с тем уточняется, что в районе базы «Аль-Омар» были мобилизованы вооруженные силы. Также издание со ссылкой на источник сообщает, что удары по двум базам могли нанести «ячейки иранских ополченцев».

Ранее СМИ сообщали об ударе по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор, которая располагается на территории месторождения «Омар» и «незаконно контролируется силами США» на востоке провинции. Очевидцы наблюдали на военной базе вспышки после удара.