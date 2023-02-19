Опубликованы кадры из пострадавшего при обстреле боевиками жилого дома в Донецке

В результате удара украинских националистов, в частности, значительно пострадал многоквартирный дом в Ворошиловском районе Донецка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» показал значительно пострадавший при обстреле украинскими боевиками жилой дом в центре Донецка.

Один из снарядов пробил трубы отопления, и теперь вода рискует залить нижние этажи, жильцы которых в спешке покинули опасное место.

Напомним, сегодня украинские боевики нанесли удары по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Националисты выпустили за две минуты 40 снарядов из РСЗО по центру города.