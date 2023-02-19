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Украинские боевики выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО

Игнат Далакян
15:49 19.02.2023
Представительство СЦКК в ДНР сообщило, что вражеский обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.
Украинские боевики выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинские националисты за две минуты выпустили 40 ракет из РСЗО по Донецку. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«15:10 - н.п. Ласточкино - г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 - н.п. Ласточкино - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее украинские националисты обстреляли Донецк и Ясиноватую 16 снарядами «натовского» калибра. Под вражеским огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города.

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