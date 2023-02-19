Мэр Донецка Кулемзин сообщил о последствиях обстрела украинских боевиков

По словам мэра города, украинские снаряды попали по общежитию, трибунам местного спорткомплекса, а также рядом с детским садом Ворошиловского района города.

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Власти Донецка сообщили о попадании украинских снарядов по общежитию и трибунам спортивного комплекса «Олимпийский», а также рядом с детским садом в Ворошиловском районе города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Прямое попадание в крышу общежития №2 ДонНТУ. Прилеты на трибуны РСК "Олимпийский"… Обнаружен снаряд под фундаментом Классической гуманитарной гимназии… Прилет на спортивную площадку школы №2 ... Прилет возле детского сада №294», - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены автомобили около Свято-Преображенского собора, как сообщил мэр Донецка.

Ранее мы показывали последствия украинских ударов по центру Донецка. На опубликованных кадрах видны сожженные автомобили, разрушенные здания рынка, а также торчащая посреди улицы вражеская ракета.