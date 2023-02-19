Уничтоженные авто и ракета в земле: новые кадры последствий удара националистов по Донецку
На видео видно, как вражеская ракета торчит прямо посреди улицы города, а также сожженные полностью автомобили и разрушенное здания рынка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Удары украинских боевиков по Киевскому и Ворошиловскому району Донецка пришлись прямо по жилым кварталам города.
На кадрах видны последствия удара украинской артиллерии: сожженные машины, разрушенное здание рынка прямо в центре города и торчащий посреди улицы снаряд украинских боевиков.
Напомним, украинские боевики выпустили за две минуты 40 снарядов из РСЗО по центру Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.