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Уничтоженные авто и ракета в земле: новые кадры последствий удара националистов по Донецку

Игнат Далакян
16:27 19.02.2023
На видео видно, как вражеская ракета торчит прямо посреди улицы города, а также сожженные полностью автомобили и разрушенное здания рынка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Удары украинских боевиков по Киевскому и Ворошиловскому району Донецка пришлись прямо по жилым кварталам города.

На кадрах видны последствия удара украинской артиллерии: сожженные машины, разрушенное здание рынка прямо в центре города и торчащий посреди улицы снаряд украинских боевиков.

Напомним, украинские боевики выпустили за две минуты 40 снарядов из РСЗО по центру Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.

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