«Горжусь вами»: тренер «Шинника» Евсеев назвал игроков молодчиками за позицию в драке с «Минаем»

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Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев оценил поведение российских спортсменов во время драки с представителями украинской команды «Минай». На одной из тренировок Евсеев заявил, что горд своими подопечными за то, что они дали отпор и не отступили. Кадры с тренировки оказались в распоряжении «Звезды».

«В эти входные был инцидент. От себя лично хочу сказать, что горжусь вами, значит, мы правильный выбор сделали, подобрали команду. Дали отпор, люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», - отметил тренер.

Напомним, 14 февраля в турецком отеле в Анталье произошла массовая драка, которая между российскими и украинскими футболистами. Предварительно сообщалось, что представители закарпатского клуба якобы подошли к директору российского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Конфликт позднее удалось уладить.

В ярославском «Шиннике» заявили, что игроки не являются инициаторами конфликта, они поступили как настоящая команда, заступившись за одноклубника. «Минай» считает, что ответственность лежит на администрации отеля, которая поселила команды вместе.