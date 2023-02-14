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В ФК «Шинник» прокомментировали драку с «Минаем» в отеле Турции

Игнат Далакян
14:47 14.02.2023
Согласно заявлению ФК «Шинник», российские футболисты заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение.
В ФК «Шинник» прокомментировали драку с «Минаем» в отеле Турции
© Фото: ФК «Шинник» Ярославль, ВКонтакте
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Футбольный клуб «Шинник» прокомментировал ситуацию, которая произошла в турецком отеле. Согласно заявлению, российская ФК не является инициатором конфликта с украинской футбольной командой «Минай».

«Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», - говорится в сообщении ФК «Шинник».

Также сообщается, что российские футболисты в результате драки с украинскими спортсменами не получили серьезных травм. В данный момент, согласно заявлению российского футбольного клуба, команда находится в безопасности, было принято решение переместиться в другой отель во избежание дальнейшего конфликта.

Немногим ранее в одном из турецких отелей в городе Белек произошла потасовка между футболистами российского ФК «Шинник» и украинского «Миная». Предварительно сообщалось, что представители закарпатского клуба якобы подошли к директору российского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Конфликт позднее получилось уладить.

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