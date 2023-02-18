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Байден назвал «эпидемией» вооруженное насилие в США после стрельбы в Миссисипи

Елизавета Потейчук
06:51 18.02.2023
Президент США также отметил необходимость реформы закона об оружии, «основанной на здравом смысле».
Байден назвал «эпидемией» вооруженное насилие в США после стрельбы в Миссисипи
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Насилие с применением огнестрельного оружия в США стало эпидемией. Американскому конгрессу стоит как можно скорее предпринять необходимые меры для борьбы с ней. Об этом заявил президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи.

«С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», - приводит Белый дом слова Байдена.

Кроме того, американский лидер заявил о необходимости реформы закона об оружии, «основанной на здравом смысле».

Напомним, в штате Миссисипи в округе Тейт после серии инцидентов со стрельбой погибли по меньшей мере шесть человек. Подозреваемый был обнаружен и задержан. Личность и мотивы злоумышленника еще не установлены.

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