Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

Полиция уже задержала одного человека, еще один - в розыске.

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В американском торговом центре произошла стрельба. Сообщается, что был убит один человек. По подтвержденной информации еще трое ранены и доставлены в госпиталь. Трагедия произошла в Cielo Vista Mall в Эль-Пасо, штат Техас.

Официальные представители полиции сообщили, что один человек находится под стражей, еще один - в розыске. Официальный представитель полиции также добавил, что, по их мнению, оружие было изъято.

Приводится информация, что два пострадавших были доставлены в критическом состоянии. Говоря о самой стрельбе, отмечено, что вероятно она произошла возле фуд-корта около 17:10 по местному времени. Полиция продолжает эвакуацию сотрудников и покупателей торгового центра.

Сведения приводит местное СМИ. Выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.