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Кабмин РФ утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

Игнат Далакян
09:03 01.02.2023
Согласно постановлению, Минэнерго вместе с Минфином должны утвердить порядок мониторинга цен на нефть до 1 марта 2023 года.
Кабмин РФ утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress
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Правительство Российской Федерации утвердило порядок исполнения указа президента РФ Владимира Путина об ответе на введение западными странами потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Министерство энергетики РФ совместно с Министерством финансов РФ должны утвердить порядок мониторинга цен на нефть до 1 марта текущего года. В свою очередь компании-экспортеры из России должны каждый месяц предоставлять информацию в Минэнерго о заключенных контрактах и ценах, а также информацию о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что страны Европейского союза и «большой семерки» желанием ввести потолок цен на российскую нефть пытаются избежать ущерба в экономике от своих же антироссийских санкций. Эксперт считает, что таким образом эти западные страны хотят смягчить собственное решение.

До этого Правительство России утвердило положение о контроле государством деятельности иностранных агентов. Согласно этому документу, задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иноагентах.

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