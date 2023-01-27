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Эксперт Юшков заявил, что обсуждаемый потолок цен на нефтепродукты - попытка ЕС не пострадать от санкций

Семен Лавров
18:36 27.01.2023
Об этом свидетельствует то, что ЕС вводят отдельные ограничения на стоимость мазута, дизеля и других нефтепродуктов, считает аналитик.
Эксперт Юшков заявил, что обсуждаемый потолок цен на нефтепродукты - попытка ЕС не пострадать от санкций
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Намерение стран ЕС и G7 ввести потолок цен на российские нефтепродукты является попыткой избежать экономического ущерба от собственных санкций против РФ. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«Они хотят и санкции против России ввести, и сами не пострадать, поэтому пытаются хоть как-то смягчить собственное решение», - заявил он в беседе с RT.

Об этом свидетельствует то, что ЕС вводят отдельные ограничения на стоимость мазута, дизеля и других нефтепродуктов, считает Юшков. По его словам, европейцы намеренно разделили по времени введение ограничительных мер, чтобы минимизировать ущерб от их последствий.

Ранее Минфин США заявил, что союзники достигли консенсуса по введению двух отдельных ценовых потолков на сырую нефть и нефтепродукты из РФ. В ведомстве пояснили, что один будет ограничивать стоимость дизельного топлива, газойля и других товаров, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, а другой для продаваемых с дисконтом, включая мазут.

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