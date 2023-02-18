Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Кахраманмараше

В Кахраманмараше уже случилось несколько землетрясение, одно из них почти полностью разрушило город, и толчки периодически возобновляются.

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В Кахраманмараше (юго-восток Турции) зафиксировали очередное землетрясение, в этот раз магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные карты на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в половину одиннадцатого вечера по местному времени. Указано, что очаг находился на глубине 10 км.

Ранее в Кахраманмараше уже случались землетрясения. Одно из них практически разрушило город, и периодически толчки повторяются.