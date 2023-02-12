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Вернувшаяся из Турции россиянка рассказала, что Кахраманмараш лежит в руинах

Ян Брацкий
14:28 12.02.2023
По словам эвакуированной из Турции россиянки Людмилы, уцелевших зданий в городе не осталось.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Эвакуированная в Москву из турецкого Кахраманмараша россиянка Людмила рассказала, что от города практически ничего не осталось. Благодаря матери и спасателям МЧС РФ ей удалось покинуть зону бедствия на юго-западе Турции.

«Обстановка там плохая, весь город разрушился, там ни одного жилого дома не осталось. Мама связалась со спасателями, потом они со мной, в конце концов я спаслась. Очень рада была, хотелось скорее вернуться домой», - рассказала «Звезде» Людмила.

Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Внуково совершил посадку самолет с первыми эвакуированными из Турции россиянами. На борту 39 человек. Их отправку организовали российские дипломаты в Анталье. Борт отправился в Москву из аэропорта Аданы.

В минувший понедельник на юго-западе Турции произошла серия мощных подземных толчков. Землетрясение привело к масштабным разрушениям в нескольких регионах республики и многотысячным человеческим жертвам. По состоянию на этот час известно о 24 617 погибших.

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