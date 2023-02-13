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На юго-востоке Турции снова произошло землетрясение

Анастасия Бобылева
23:53 13.02.2023
Очаг находился на глубине 4,9 км.
На юго-востоке Турции снова произошло землетрясение
© Фото: РИА Новости
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На юге-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,8. Информацию о нем можно увидеть на онлайн-карте Геологической службы США.

Оно произошло в 22:20 по местному времени в турецком Кахраманмараше. Очаг находился на глубине 4,9 км.

Ранее в городе уже случалось землетрясение. В результате бедствия от Кахраманмараша практически ничего не осталось. Эвакуированная из Турции в Москву россиянка рассказала о разрушениях, которые успела увидеть.

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