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Подозреваемого в нападении на начальника МУР главка МВД Москвы доставили в суд

Алексей Курильченко
18:43 18.02.2023
Мужчина не смог объяснить мотивы нападения, но попросил прощения в сотрудниц магазина, на который он совершил налет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении цветочного магазина и покушении на жизнь сотрудника полиции доставили в столичный Пресненский суд. На данный момент он арестован на два месяца.

Журналисты попытались узнать у мужчины, почему тот решил совершить нападение на магазин. Подозреваемый не смог дать внятный ответ. Он попросил прощения у работниц магазина и рассказал, что регулярно покупал там цветы.

Напомним, в Москве двое мужчин попытались ограбить цветочный магазин, выдавая себя под инкассаторов. По данным источника «Звезды», в ходе нападения был ранен начальник столичного управления угрозыска ГУ МВД Сергей Кузьмин. Фигурантам инкриминируют захват заложника и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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