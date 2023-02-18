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СК предъявил налетчикам обвинение в захвате заложников в цветочном магазине в Москве

Ирина Елагина
17:24 18.02.2023
По предварительным данным, преступники ворвались в цветочный магазин под видом инкассаторов.
СК предъявил налетчикам обвинение в захвате заложников в цветочном магазине в Москве
© Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Следственный комитет России предъявил двум налетчикам обвинение в захвате заложников в цветочном магазине на Таганской улице в самом центре Москвы, рядом с известным на весь мир Покровским монастырем, где находятся мощи Матроны Московской. О первых итогах расследования резонансного уголовного дела сообщила официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение», - отметила Иванова.

Фигурантам инкриминируют захват заложника и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в пятницу 17 февраля. Двое вооруженных преступников под видом инкассаторов ворвались в цветочный магазин и взяли в заложницы продавщицу.

Свидетелем нападения стал охранник, успевший тут же вызвать полицию. Во время спецоперации по освобождению заложников один налетчиков открыл огонь из травматического оружия по полиции и ранил полицейского.

Спецоперация проводилась поздно вечером в пятницу, и уже в ночь на субботу следователям пришлось проводить и оперативно-следственные действия.

«В ночное время, ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области», - подчеркнула представитель СК.

Полиции уже удалось установить маршрут, по которому преступники двигались по Москве на место преступления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование этого преступления на контроль и поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве представить доклад об обстоятельствах дела и первых следственных действиях.

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