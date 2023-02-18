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Источник: в Москве грабители магазина ранили начальника столичного главка МВД

Алексей Курильченко
17:17 18.02.2023
Предположительно, преступник был вооружен травматическим пистолетом.
Источник: в Москве грабители магазина ранили начальника столичного главка МВД
© Фото: Прокуратура Москвы
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Источник в правоохранительных органах сообщил «Звезде» в Москве группа грабителей совершила ограбление в одном из цветочных магазинов. В ходе нападения злоумышленники якобы ранили начальника столичного управления угрозыска ГУ МВД Сергея Кузьмина.

На данный момент в МВД официально не прокомментировали данный инцидент. По данным Telegram-каналов, напавший на сотрудника МВД был вооружен травматическим пистолетом. Он уже был судим по статье «Угроза убийством». На данный момент магазин работает в обычном режиме, его работники не пострадали.

В прошлом году в Орске неизвестные напали на инкассаторов «Почты России». В результате нападение один человек погиб. Самих налетчиков запечатлела камера видеонаблюдения.

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