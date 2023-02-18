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Дела космические: как решилась судьба «Прогресса МС-21» и «Союза МС-23»

Константин Исаев
Игнат Далакян
18:37 18.02.2023
Совет главных конструкторов рекомендовал госкомиссии запустить «Союз МС-23» досрочно 24 февраля. «Прогресс МС-21» будет затоплен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корабль-спасатель «Союз МС-23», на котором с МКС должны вернуться космонавты, стартует досрочно. Совет главных конструкторов РКК «Энергия» рекомендовал отправить его уже через неделю - рано утром 24 февраля. Окончательное слово теперь за госкомиссией. Решилась и судьба космического грузовика «Прогресс», у которого на орбите обнаружили разгерметизацию, - его все же затопят. Хотя рассматривался вариант с возвращением корабля на станцию.

Включить ТОРУ - то есть телеоператорский режим управления - необходимо для точного разворота к камере корабля «Прогресс МС-21». Именно той частью, которая была повреждена, предположительно, во время стыковки следующего грузовика - «Прогресс МС-22».

После тщательной съемки поверхности «Прогресса» ручной режим управления кораблем был выключен.

Спустя 4 часа после отстыковки грузовика от МКС, и обработки полученных снимков, специалисты в Центре управления полетами никаких повреждений корабля не выявили. Автоматический ввод «Прогресса МС-21» в атмосферу был приостановлен. Рассматривалась даже возможность проведения операции по повторной стыковке корабля с МКС.

Несколько часов пока принималось решение, корабль удерживался на орбите. Такая точная дистанционная работа с космическими аппаратами доступна, по большому счету, только нескольким странам. Но в итоге, оперативная группа Роскосмоса все-таки приняла решение корабль утилизировать.

«Была возможность принять решение пристыковать корабль обратно и провести выход в открытый космос, чтобы космонавты могли подойти, и посмотреть корабль вручную. Это если бы им не хватило информации, которую они получили при помощи фотографий сегодняшних. Судя по тому что было принято решение корабль затапливать - этой информации достаточно», - рассказал научный журналист Михаил Котов.

Завтра утром, в 6 часов 15 минут двигатели «Прогресса МС-21» включатся последний раз и через 42 минуты его не сгоревшие в атмосфере конструкции упадут в несудоходной части Тихого океана. Полученная информация о состоянии «Прогресса МС-21» уже пригодилась на космодроме Байконур, где готовят к старту корабль «Союз МС-23». Его еще называют кораблем-спасателем, который спешно отправляют к станции из-за проблем с 22-м Союзом. И именно из-за разгерметизации контура «Прогресса» его запуск в минувший вторник был отложен - до первой декады марта. Но после тщательного анализа снимков с орбиты и информации, полученной сегодня, а также дополнительных проверок самого аппарата на земле - совет главных конструкторов рекомендовал госкомиссии запустить его раньше - уже в следующий четверг - 24-го февраля.

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