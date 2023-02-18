Воздушную тревогу объявили в ряде областей на северо-востоке Украины

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Сирены воздушной тревоги привели в действие в пяти регионах Украины днем 18 февраля. Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Запорожье.

По данным РИА Новости, тревожная сигнализацию включили в 15.10 в субботу.

Накануне сирены воздушной тревоги ревели по всей территории Украины.

Напомним, что население Украины с 10 октября 2022 года живет в состоянии повышенной тревожности: предупреждения об угрозах бомбардировок звучат по всей страны ежедневно. Это следствие террористической атаки киевских боевиков на Крымский мост: ответом на его подрыв стали удары ВС РФ по объектам энергетики и ВПК Украины.

Ранее сообщалось, что о полном освобождении российскими военнослужащими Гряниковки в Харьковской области.