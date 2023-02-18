Воздушную тревогу объявили в ряде областей на северо-востоке Украины
Сирены воздушной тревоги привели в действие в пяти регионах Украины днем 18 февраля. Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Запорожье.
По данным РИА Новости, тревожная сигнализацию включили в 15.10 в субботу.
Накануне сирены воздушной тревоги ревели по всей территории Украины.
Напомним, что население Украины с 10 октября 2022 года живет в состоянии повышенной тревожности: предупреждения об угрозах бомбардировок звучат по всей страны ежедневно. Это следствие террористической атаки киевских боевиков на Крымский мост: ответом на его подрыв стали удары ВС РФ по объектам энергетики и ВПК Украины.
Ранее сообщалось, что о полном освобождении российскими военнослужащими Гряниковки в Харьковской области.