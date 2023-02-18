МО РФ: российские военнослужащие полностью освободили Гряниковку в Харьковской области

ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам ударами штурмовой и армейской авиации в ЛНР и Харьковской области.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения «Западной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области в результате наступательных действий на Купянском направлении.

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», - сообщил он на брифинге.

Конашенков добавил, что российские бойцы нанесли поражение украинским боевикам ударами штурмовой и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери противника составили до 80 боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее летчики штурмовой авиации уничтожили замаскированные позиции противника в зоне СВО. Экипажи штурмовиков нанесли удары по военным объектам и технике украинских националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.