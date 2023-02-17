Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Жителям всех регионов Украины днем 17 февраля пришлось спускаться в бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги.

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Сирены воздушной тревоги были включены во всех регионах Украины днем 17 февраля. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

По данным РИА Новости, воздушную тревогу объявили сначала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, а с 14.43 сирены начали реветь по всей территории страны.

Накануне воздушная тревога звучала в Киеве и еще пяти регионах Украины.

Напомним, что Украина живет в режиме постоянно ревущей воздушной тревоги с 10 октября 2022 года, когда в ответ на устроенный украинскими боевиками теракт на Крымском мосту ВС России стали бомбить объекты энергетики, предприятия военно-промышленного комплекса и военные базы на всей территории Украины.