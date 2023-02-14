Осмотр корабля «Прогресс МС-21» с помощью американского манипулятора завершен

Осмотр грузового корабля «Прогресс МС-21» осуществлялся при помощи дистанционного манипулятора с американского сегмента МКС.

© Фото: Paolo Nespoli NASA Globallookpress

Экипаж Международной космической станции завершил осмотр грузового корабля «Прогресс МС-21» с неисправной системой охлаждения с помощью американского манипулятора. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Осмотр грузового корабля "Прогресс МС-21" с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента МКС завершен», - говорится в заявлении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Также госкорпорация отметила, что снимки, сделанные на камеру манипулятора, будут переданы специалистам из России для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Ранее стало известно, что диагностика системы охлаждения корабля «Прогресс МС-21» будет проводится при помощи американского манипулятора. Планировалось зафиксировать фото и видео места возможного повреждения.