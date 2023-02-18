В МИД прокомментировали китайский призыв к переговорам между Москвой и Киевом

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В Китае призвали российскую и украинскую стороны прекратить огонь и как можно скорее сесть за стол переговоров. С данным обращением выступил Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сказала, что по наущению Соединенных Штатов, некогда желавший переговоров Киев, заблокировал их.

Мария Захарова добавила, что украинские власти на законодательном уровне запретили себе вести переговоры с Россией. Соответствующий закон был принят в сентябре 2022 года. Вместе с тем, отметила Захарова, РФ не отказывалась от предложений о переговорах.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», - ответила она на соответствующий запрос РБК.

Немногим ранее китайский представитель, призывая стороны к переговорам, предложил включить в них и страны Запада. Китайский дипломат уверен, что США, ЕС и НАТО нужно возобновить диалог с Россией и вести переговоры на условиях «неделимости безопасности».

Также Чжан Цзюнь заявлял, что причиной конфликта на Украине стало невыполнение Минского соглашения. Он считает, что тогда бы украинский кризис, возможно, не превратился в то, чем он сегодня стал.