Китай призвал Запад к диалогу с Россией для создания архитектуры безопасности

Постпред Китая в ООН призвал Россию и Украину прекратить огонь и приступить к мирным переговорам.

© Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

Китай обратился к США, ЕС и НАТО с предложением начать переговоры с Россией, чтобы вместе разработать «сбалансированную архитектуру безопасности». Призыв Китая к миру с трибуны Совбеза ООН озвучил постоянный представитель КНР при Всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее», - приводит РИА Новости призыв Чжан Цзюня.

Китайский дипломат выразил уверенность, что и странам Запада нужно возобновить диалог с Россией и вести переговоры на условиях «неделимости безопасности».

«США, ЕС и НАТО также следует сесть с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности», - заявил китайский постпред.

По-мнению представителя КНР при ООН только путем переговоров можно прийти к миру и понять, «как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности».

Напомним, что накануне депутаты Европарламента отвергли предложение левого блока о включении призыва к миру в резолюцию по Украине, вместо этого важный геополитический документ содержит требования ко всем странам-членам Евросоюза о наращивании военной помощи Киеву.