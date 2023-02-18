В Китае заявили, что причиной конфликта на Украине стало невыполнение Минского соглашения

Об этом постпред КНР при ООН заявил на заседании Совета Безопасности.

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Если бы все положения минских договоренностей были соблюдены, конфликта на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности.

«Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня», - передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что украинский кризис стал следствием конфликтов, связанных «с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны». Европа, по словам постпреда КНР, слишком сильно стремилась к абсолютной безопасности и «политической исключительности», и именно поэтому ее положение в сфере безопасности только ухудшилось.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ обвинила в нарушении минских договоренностей Украину и западные страны. Она заявила, что они «обманули все мировое сообщество».