В Херсонской области найдена замаскированная в деревьях зенитная установка
Установка была замаскирована в зарослях деревьев и кустарников, сообщили в региональном МВД.
© Видео: ГУ МВД России по Херсонской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Херсонской области
В Херсонской области оперативники совместно с представителями других силовых ведомств обнаружили зенитную установку ЗУ-23-2 вблизи административного центра Чаплинского района.
Авиационная пушка советского производства с двумя спаренными стволами была замаскирована в зарослях деревьев и кустарников, сообщает ГУ МВД России по Херсонской области. Отмечено также, что установка была изъята.
«Отмечается, что неподалеку от места обнаружения до начала специальной военной операции располагались украинские военные», - говорится в сообщении МВД МЕДИА.
Ранее силовики обнаружили западные брошюры о разжигании ненависти к России в ЛНР.