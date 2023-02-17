В Херсонской области найдена замаскированная в деревьях зенитная установка

Установка была замаскирована в зарослях деревьев и кустарников, сообщили в региональном МВД.

© Видео: ГУ МВД России по Херсонской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области оперативники совместно с представителями других силовых ведомств обнаружили зенитную установку ЗУ-23-2 вблизи административного центра Чаплинского района.

Авиационная пушка советского производства с двумя спаренными стволами была замаскирована в зарослях деревьев и кустарников, сообщает ГУ МВД России по Херсонской области. Отмечено также, что установка была изъята.

«Отмечается, что неподалеку от места обнаружения до начала специальной военной операции располагались украинские военные», - говорится в сообщении МВД МЕДИА.

Ранее силовики обнаружили западные брошюры о разжигании ненависти к России в ЛНР.